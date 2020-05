Negli USA altri 1.297 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore.

Gli Stati Uniti – nelle ultime 24 ore – hanno registrato altri 1.297 decessi per coronavirus secondo il conteggio quotidiano fatto dalla Johns Hopkins University. Sale così a 101.573 il totale dei morti. 1.720. 613 i casi di positività al covid-19, più di ogni altra nazione. Intanto scatta di nuovo l’allarme in California dove si è registrato il più alto numero giornaliero di nuovi contagi, ben 2.617 in 24 ore. Il precedente picco era stato quello del 5 maggio con 2.603 casi. In totale, nello stato sono oltre 101.000, 3.973 le vittime. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che terrà oggi una conferenza stampa sulla Cina. L’annuncio arriva in un momento di forti tensioni fra i due Paesi su Hong Kong e sull’epidemia di coronavirus. Trump non ha, comunque, fornito dettagli su ciò che dirà. La nuova legge approvata da Pechino sulla sicurezza della ex colonia britannica ha suscitato la reazione della Casa Bianca, nel timore che la stretta possa essere utilizzata per restringere ulteriormente i margini di autonomia. Il tutto in un contesto in cui Washington e Pechino si stanno già scontrando per la responsabilità dell’estensione della pandemia di coronavirus, che ha avuto origine in Cina ma che ha causato oltre 100 mila vittime negli Stati Uniti, il numero più alto in tutto il mondo.

A New York i negozi possono negare accesso ai clienti che non indossano la mascherina. Negozi, centri commerciali ed altri esercizi dello stato di New York potranno negare l’accesso ed il servizio a clienti che si rifiutano di indossare la mascherina. Lo ha annunciato il governatore dello stato Andrew Cuomo. Affiancato nel suo briefing quotidiano dal comico Chris Rock e l’attrice Rosie Perez, Cuomo ha rivolto un appello ai newyorkesi ad indossare la mascherina e sottoporsi al test. “Tutti per favore fatevi il test indossate la mascherina – ha detto Perez – il nostro governatore è una rock star e ci rende orgogliosi di essere newyorkesi”. In netto contrasto con Donald Trump, che non solo si rifiuta di mettersi la mascherina ma ha preso in giro Joe Biden per essersi mostrato in pubblico indossandola, Cuomo ha insistito nel dire che indossare la mascherina è una cosa “cool” e per questo ha chiesto a celebrities di aiutarlo a passare il messaggio ai newyorkesi. “E’ efficace in modo straordinario e noi l’abbiamo resa obbligatoria nei luoghi pubblici – ha detto – ma ora che parliamo di riaprire negozi ed altri uffici diamo il diritto ai proprietari di dire che non si può entrare se non si indossa la mascherina”. –