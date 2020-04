Negli Stati Uniti 2.000 decessi da coronavirus in un giorno

Gli Stati Uniti sono diventati il primo paese al mondo a superare i 2.000 decessi per il nuovo coronavirus in un giorno, con 2.108 decessi aggiuntivi registrati in 24 ore, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Il numero totale di decessi registrati negli Stati Uniti è 18.586, che è molto vicino al paese più in lutto, l’Italia, che ha 18.849 morti, ma con una popolazione cinque volte inferiore. Anche l’America si sta avvicinando a mezzo milione di casi dichiarati ufficialmente della malattia (+35.000 casi registrati in 24 ore). L’epicentro dell’epidemia americana è a New York, il solo stato accusa più di 7.800 morti e oltre 160.000 casi positivi. Gli Stati Uniti sono stati il paese con i casi di infezione più registrati dalla fine di marzo, con oltre un quarto dei casi dichiarati ufficialmente nel mondo. “Nel paese sono stati eseguiti oltre 2,1 milioni di test”, ha dichiarato il vicepresidente americano Mike Pence venerdì alla conferenza stampa quotidiana della Casa Bianca. Il presidente Donald Trump ribadisce regolarmente che questo è il maggior numero di test eseguiti da un paese, il che spiega che il numero di casi identificati negli Stati Uniti è molto più alto che altrove. Secondo ourworldindata.com, questo è davvero il caso in termini assoluti, ma in proporzione alla loro popolazione, l’Italia e la Corea del Sud hanno eseguito più test degli americani. Le previsioni sul numero di decessi negli Stati Uniti secondo il modello più citato (IHME), che tiene conto del modo in cui l’epidemia si è evoluta in Cina e in Europa, negli ultimi giorni sono state riviste più volte verso il basso per la prima ondata: da 93.000 a 82.000, poi a 60.000 morti.