Navigator, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per l’assunzione

I navigator assegnati alla Regione Campania per l’applicazione della fare 2 del Reddito di Cittadinanza si sono oggi simbolicamente legati sotto il palazzo della Regione Campania. I navigator protestano contro la Campania che è l’unica regione a non aver sottoscritto la convenzione con l’Anpal, necessaria per la loro assunzione zione per due anni. I 471 navigator campani denunciano “il “muro contro muro che blocca da oltre cinquanta giorni la loro contrattualizzazione e li ha resi ostaggio di un gioco politico”, si legge in una nota. “Le motivazioni – affermano – della Regione e del presidente Vincenzo De Luca, contro la nostra contrattualizzazione non trovano più fondamento, in quanto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore da oggi, il Decreto legge che prevede la stabilizzazione dei precari Anpal”.