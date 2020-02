Nautica, Manfredi: “La Campania è uno dei grandi poli”

”La Campania è uno dei grandi poli di produzione nel campo della nautica, settore in cui dobbiamo investire non solo dal punto di vista del sostegno commerciale ma anche dell’innovazione”. Lo ha affermato il ministro per la Ricerca e l’Università, Gaetano Manfredi, intervenuto all’inaugurazione del Nauticsud che sarà alla Mostra d’Oltremare da oggi al 16 febbraio. Manfredi ha sottolineato che ”oggi stiamo vivendo una transizione molto grande nel campo dei trasporti anche guardando ai temi della sostenibilità e anche il mondo della nautica sta andando in questa direzione. Come Ministero – ha aggiunto – sosterremo questi sforzi perché rappresentano una forza importante del Paese e della Campania”. Il ministro ha anche sottolineato che il campo della nautica ”può essere utilizzato, visto lo stretto legame che questi territori hanno con il mare, come volano di sviluppo, opportunità di crescita sia come risorsa turistica ma anche come risorsa economica e produttiva. Si parla tanto di blue economy e questo ambito ha in Napoli uno dei grandi centri mondiali”.