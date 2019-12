Natale, 12,3 milioni di italiani in viaggio per le vacanze

Almeno un giorno fuori casa a Natale per quasi 13 milioni di italiani (12,9), con un incremento del 19 per cento rispetto allo scorso anno. Sono i dati, positivi, che emergono da una ricerca di Coldiretti/Ixè dalla quale viene fuori però anche una decisa tendenza a rimanere in Italia, scelta come meta dall’81% dei vacanzieri. La spesa media sarà di 434 euro per persona con un aumento del 7% rispetto allo scorso anno e si allunga ad una media di sei giorni la durata della vacanza natalizia con il 26% che starà fuori tre giorni al massimo, il 51% dai quattro ai sette giorni, il 17% da otto a quindici giorni ed il restante 6% ancora di più. E ancora: il 67% alloggerà in una casa di proprietà o da amici e parenti e amici o in affitto mentre il 24% preferisce l’albergo. Tengono le formule alternative come bed and breakfast e agriturismi. Preferite le città d’arte (48%) seguite dalle località di montagna (38%), Un milione di vacanzieri, viene sottolineato, opterà comunque per gli agriturismi, che si confermano anche una valida alternativa a pranzi e cenoni organizzati in casa.