Nasce Vittoria hub, l’incubatore che vuole formare i giovani per assumerli

La Holding Ovb tra i leader nel settore finanziario ed assicurativo in Europa, quotata nella Borsa Valori di Francoforte, investe nel Sud Italia ed inizia dalla Campania grazie ad un accordo con Pmi Imprese italia che prevede la possibilità di formare attraverso un’ incubatore dove circa 1000 giovani verranno formati ed assunti, i curriculum vanno inviati all’indirizzo mail pmimpreseitalia@gmail.com, a rendere nota la collaborazione, attraverso una nota stampa i responsabili Pmi Imprese italia Francesco Mangini (vicepresidente Nazionale Pmi Imprese italia) Nicola Schettino (segretario nazionale Pmi Imprese italia) Antonio di Filippo (coordinatore Regione Campania Pmi Imprese Italia) ed uno dei responsabili Italia Ovb Juraj Jurkovic. La Holding Ovb e Pmi Imprese Italia prevedono di assumere non meno di 1000 giovani in Campania che potranno scegliere dopo averli formati

gratuitamente di farsi assumente con un fisso mensile di 800 euro sino a aprire diversi Punti Ovb grazie alla finanza agevolata esistente in Italia per le attività professionali come la misura Resto al Sud che prevede il 35% di fondo perduto ed il 65% al tasso zero rimborsabili in 8 anni. Continua la strategia di Pmi Imprese Italia di creare incubatori dove formare i giovani e portarli alla professionalità tale di dargli opportunità lavorativa ed imprenditoriale anche utilizzando la finanza agevolata, anche grazie alla disponibilità di scuole di formazione accreditate e di primo livello come Nuova Scuola il cui fondatore Giuseppe Bisogno è il primo nel credere nei giovani e nella loro formazione.