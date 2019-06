Napoli Teatro festival: l’8 giugno si inaugurano quattro mostre

Saranno inaugurate sabato 8 giugno, quattro delle 8 esposizioni previste nell’ambito del Napoli Teatro Festival Italia, alla sua 12 esima edizione, la terza diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con il sostegno della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival. Le quattro mostre che saranno inaugurate durante la giornata di apertura del Festival, saranno ospitate nelle sale di Palazzo Fondi. In omaggio al grande regista lituano recentemente scomparso, alle 17.00 opening di Il Meno fortas di Eimuntas Nekrošius, esposizione dei preziosi materiali dell’archivio del figlio Marius Nekrošius e di Nadežda Gultiajeva: fotografie, bozzetti, documenti, appunti e oggetti di scena degli spettacoli di Nekrošius, visitabili fino al 14 luglio. L’omaggio a Nekrošius prevede anche, al Teatro Politeama, la proiezione del documentario Eimuntas Nekrosius: pushing the orizon further in scena il 7 giugno e lo spettacolo Zinc, in prima nazionale l’8 e il 9 giugno. Ancora a Palazzo Fondi, sabato 8 giugno sarà inaugurata l’installazione interattiva Dans un jardin je suis rentrée, della scenografa Bissane Al Charif (Palestina-Siria) insieme all’attrice e regista libanese Chrystèle Khodr e al regista siriano Waël Ali. L’esposizione sarà visitabile fino al 22 giugno. Opening a Palazzo Fondi l’8 giugno, anche per la mostra Mario Francese, 40 anni dopo: una vita in cronaca, sul lavoro del giornalista siciliano assassinato nel 1979 dopo una giornata trascorsa al Giornale di Sicilia. Lacci gassosi, ordito del cielo è invece il titolo della mostra a cura di Giuseppe Cerrone, che inaugurerà sempre l’8 giugno a Palazzo Fondi alle 17.00, un’antologia poetica che muove da alcuni momenti-chiave del teatro e del cinema del Novecento. Queste due ultime mostre saranno visitabili fin al 14 luglio.