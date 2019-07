Napoli teatro festival, anche un omaggio a Leonardo Da Vinci

C’è anche un omaggio a Leonardo Da Vinci, in occasione dei 500 anni della sua morte, in scena al Napoli Teatro Festival Italia, diretto da Ruggero Cappuccio. Per la sezione Danza, alle 21 al Teatro Mercadante, Emiliano Pellisari celebra il genio del Rinascimento con Festa del Paradiso, uno spettacolo che attraverso i corpi fluttuanti dei danzatori rievoca il genio che dedicò importanti studi all’arte del volo. Alle 19 invece, al Teatro Trianon-Viviani, va in scena la replica di Leonardo e la colomba – Un circo senza tempo, ideato e diretto da Ted Keijser, con Laura Bernocchi, Orazio De Rosa, Benoit Roland, Simone Romanò, Emanuele Pasqualini. Uno spettacolo dedicato all’opera di Leonardo Da Vinci nel cinquecentesimo anniversario della morte. Ancora alle 19 alla Sala Assoli Tiresias…, per la regia del greco Michalis Theophanous, si terrà uno spettacolo che si muove sul confine tra danza e performing art esplorando la complessa natura del personaggio di Tiresia, tratto dalla mitologia greca. Alle 21 al Teatro Sannazaro va in scena Il tempo è veleno di Tony Laudadio, per la regia di Francesco Saponaro, coprodotto da Teatri Uniti e Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia. Una commedia amara e melanconica, in cui età della vita e tre momenti temporali diversi si inseguono e si intrecciano, talvolta sovrapponendosi in un unico e simbolico spazio: l’ampio salone di un appartamento napoletano che guarda il mare. In scena anche domani martedì 2 luglio alle ore 19. La serata si conclude alle 22.30 nel Giardino Romantico di Palazzo Reale con l’ultimo appuntamento della rassegna Drammaturgia per il cinema, curata da Roberto D’Avascio per Arci Movie, che presenta il film Tre manifesti a Ebbing Missouri di Martin McDonagh. Ospite della serata conclusiva sarà Giovanna De Luca, direttrice del Nuovo Cinema Italiano Film Festival di Charleston (Usa).