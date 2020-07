Napoli, sequestrati 117 kg di pesce senza tracciabilità nel ristorante

Ben 117 chili di prodotti ittici privi di informazioni utili alla loro rintracciabilità sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas, del Comando Provinciale di Napoli, in collaborazione con personale dell’Asl Napoli 1, a una nota pescheria con annesso ristorante nel quartiere Pianura di Napoli. Il legale rappresentante della pescheria, uno chef particolarmente noto in città e non solo per i video delle sue ricette pubblicati sul web e caratterizzati da un particolare slogan, è stato diffidato per l’uso difforme della cucina utilizzata in orari non previsti e con carenze igienico sanitarie, strutturali e documentali (Haccp). Il valore dei prodotti ittici sequestrati ammonta a 3mila euro mentre all’uomo è stata comminata una contravvenzione da 2mila e 500 euro.