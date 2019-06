Napoli, scoperti 5 furbetti del reddito di cittadinanza

Percepivano il reddito di cittadinanza ma lavoravano anche ‘in nero’. Furbetti del reddito a Napoli: in cinque sono stati scoperti e denunciati. Su diciotto lavoratori irregolari, quasi tutti in cantieri edili del Napoletano, cinque erano anche destinatari del reddito di cittadinanza. A scendere in campo la task force di cui fanno parte l’Inps, l’ispettorato del lavoro e l’apposito nucleo dei carabinieri che avvalendosi dell’anagrafe sono riusciti a individuare i ‘furbetti’. I lavoratori ora perderanno il beneficio. Non solo, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria e dovranno rispondere penalmente; il reato potrebbe essere truffa ai danni dello Stato. “Stiamo intensificando i controlli – dice il direttore dell’Inps di Napoli, Roberto Bafundi – e stiamo verificando che la rete creata tra i diversi rami dell’amministrazione sta funzionando come presidio di legalità nel territorio metropolitano”.