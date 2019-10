Napoli, sabato l’inaugurazione della rassegna “Navigare”

Sarà inaugurata sabato 19, alle ore 10.30 al circolo Posillipo, l’edizione autunnale dell’esposizione nautica “Navigare”. All’appuntamento, organizzato dall’Anrc del presidente Gennaro Amato, prenderanno parte oltre 32 aziende della filiera con una presenza di oltre 80 imbarcazioni in acqua, mentre sul molo della darsena sarà allestito un villaggio che ospiterà 10 stand di accessoristica. Al Navigare, giunta alla trentatreesima edizione (due all’anno, in primavera e in autunno), ci saranno numerose novità ed anche alcune anteprime del mercato del prossimo anno. Tra le ottanta barche tra cui yacht, motoscafi, gommoni e gozzi a disposizione per le prove in mare, sarà presente lo yacht più grande, il Prestige 590 con i suoi 18 metri e 70, seguito dallo Sport coupè 56 (17.55mt.), un restyling del Colorado 56, l’anteprima portata da Rio Yacht. Il primo tra gli espositori è il cantiere Italiamarine, che porta al Circolo Posillipo, l’intera gamma di gommoni, otto modelli di vari colori dai 7,30 ai 10,70 mt, tutti da provare. Tra le novità per i gozzi il Venere 38 Confort dei Cantieri Venere, mentre tra i motoscafi c’è una anteprima assoluta presentata dal cantiere Giupex che espone il nuovo 33 X Open. Infine per il settore motori, attesa per il piccolo 40 cavalli, DF40 a Ari, che riesce ad avere una spinta costante di 25 miglia orarie, grazie al piede lungo, con una presenza sino a dieci passeggeri a bordo e il DF300B doppia elica, entrambi di casa Suzuky. “Abbiamo messo in acqua il meglio della produzione italiana del segmento tra i 5 ed i 18 metri – dichiara il presidente Anrc Gennaro Amato – che rappresenta la vera nautica che si trova nelle rade e baie del Mediterraneo. La spinta positiva del mercato, che registra un trend di crescita costante negli ultimi anni, ha consentito ai produttori di ritornare in mare con modelli nuovi ed all’avanguardia che al Navigare possono essere ammirati e soprattutto provati”. L’accesso al Navigare è libero al pubblico con apertura dalle 10 alle 19 nei weekend (sabato 19 e domenica 20 e da venerdì 23 a domenica 27). Nelle giornate feriali (da lunedì 21 a giovedì 24) l’accesso sarà libero, ma con appuntamenti prestabiliti con gli espositori per far provare in tranquillità le imbarcazioni ai visitatori interessati.