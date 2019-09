“Napoli Pizza Village”, ecco il programma del weekend

Primo weekend per il “Napoli Pizza Village” col debutto di una cassa dedicata alla criptovaluta. Sarà il primo evento della città, in accordo con il Comune di Napoli, in cui sarà possibile acquistare anche in bit-coin il ticket menù, che costa 12 euro e comprende 1 pizza, 1 bibita, caffè, dolce o gelato. L’accesso al “Napoli Pizza Village” e ai concerti, invece, è gratuito. Ci sono 45 pizzerie (compresa una per celiaci) pronte a offrire 4 tipi di pizza: Margherita, Marinara, specialità della casa e Pizza Ferrarini al prosciutto cotto. Costa, invece, 20 euro, una lezione di pizza al “Napoli Pizza Village Class”. L’importo sarà devoluto ad un fondo per borse di studio del Mip, Metropolitan Istitute of Pizza. Gli “alunni”, in cambio, oltre ad imparare a fare la pizza in casa, riceveranno un attestato, il kit per preparare la pizza, grembiule e cappellino da pizzaiolo ( per prenotarsi bisogna andare sul sito www.pizzavillage.it). Rossopomodoro, che cura lo spazio “Napoli Pizza Village Class”, ha affidato le prime due lezioni di pizza, nel giorno di apertura, a due grandi maestri pizzaioli internazionali: l’artista della Pizza Gino Sorbillo e il campione del Mondo 2013, Davide Civitiello, mentre domani arriva da New York Roberto Caporuscio, il pizzaiolo di Kestè e Vincenzo Iannucci. Domenica salgono “in cattedra” Simone Fortunato (pizzeria Diaz) e Pino Celio (Lucignolo Bella Pizza). Lezioni di pizza anche per i più piccini nel “Napoli Pizza Village Kids “dove imparano anche a riciclare correttamente la plastica, grazie a Ferrarelle e ricevono in omaggio grembiulini e prosciutto Ferrarini.