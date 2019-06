Napoli, migrante a torso nudo e piedi scalzi durante il processo in Tribunale

E’ stato in un’aula del tribunale di Napoli, per circa un’ora e mezza, a torso nudo e a piedi scalzi: un giovane nigeriano, a giudizio per direttissima per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, indossava solo un paio di jeans e soltanto dopo un’ora e mezza gli agenti gli hanno dato una maglietta che sono andati ad acquistare. La notte precedente sarebbero stati forniti altri abiti, che però il giovane, che aveva avuto un atteggiamento violento, si era strappato di dosso. Giovedì, all’interno dell’ufficio immigrazione avrebbe preso a calci alcuni agenti e per fermarlo era stato necessario l’intervento di undici poliziotti. Sulla questione, è intervenuto il presidente del Tribunale di Napoli, Ettore Ferrara: “Non posso esprimere un giudizio, se non ho una relazione completa su quanto avvenuto. In linea generale posso dire che è comunque sbagliato tradurre una persona seminuda in un’aula del tribunale, in spregio alle più elementari forme di rispetto della dignità umana, sia o meno un soggetto problematico; va dato comunque atto che le stesse forze di polizia hanno poi provveduto a portare una maglietta al detenuto”. E nel frattempo non si fermano gli arrivi dei cosiddetti “sbarchi fantasma”: una barca a vela con a bordo 60 migranti – tra i quali 6 donne e 13 minori – è stata intercettata dai finanzieri del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia che hanno arrestato i presunti scafisti, due cittadini ucraini. Ma da fonti del Viminale si precisa che non c’è alcun “allarmismo sui cosiddetti sbarchi fantasma, ovvero gli arrivi via mare attraverso piccole barche più difficili da individuare”. I “rintracci a terra” in prossimità di uno sbarco sono stati 5.371 nel 2017, 3.668 nel 2018, 737 nel 2019: “Numeri che – sottolinea il Viminale – mostrano la evidente riduzione del fenomeno grazie alla politica dei ‘porti chiusi’ che ha ridotto sensibilmente gli arrivi e per effetto dei controlli mirati da parte delle Forze di polizia disposti dai prefetti delle zone interessate”. Altro dato in calo, sempre secondo fonti del Viminale, è quello delle richieste d’asilo e i permessi per motivi umanitari: dal primo gennaio al 31 maggio 2019, le richieste di asilo sono state 15.014 contro le 28.901 di un anno fa (calo del 48,05%). Le istanze pendenti al 31 maggio 2019 sono 64.216. Nello stesso periodo dell’anno precedente erano 135.337 (calo del 52,55%). Secondo i dati sugli esiti delle istanze degli immigrati dal primo gennaio al 31 maggio 2019, l’11% ha avuto lo status di rifugiato, il 7% la protezione sussidiaria, il 2% il riconoscimento dei motivi umanitari 2% e il 75% provvedimenti di diniego. La rimanente quota percentuale riguarda invece i richiedenti asilo che si sono resi irrintracciabili.