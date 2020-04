Napoli, l’omaggio ad Aldo Masullo apre “Maggio dei Monumenti”

Nonostante l’emergenza coronavirus, il Comune di Napoli non rinuncia all’evento “Maggio dei Monumenti “, che è stato ripensato e riadatto allo stile di vita imposto dal Covid-19. E così anche quest’anno, la cultura a maggio sarà protagonista seppur in forma diversa. Gli appassionati, napoletani e non, potranno godersi le iniziative culturali sui canali social dell’assessorato alla Cultura del Comune (Facebook e Instagram). Si parte il 2 maggio per concludersi il 31. Il tema scelto è “Giordano Bruno 20/20: la visione oltre le catastrofi”. L’evento culturale sarà aperto da un “doveroso e sentito” omaggio al filosofo e cittadino onorario di Napoli, Aldo Masullo, scomparso nei giorni scorsi: con interventi in video del ministro Manfredi, del sindaco Luigi de Magistris, dell’assessore Eleonora De Majo e di Nuccio Ordine, ordinario di Letteratura italiana all’Università della Calabria che interverrà con una lectio dal titolo ‘La filosofia come maniera di vivere: Masullo lettore di Bruno“.