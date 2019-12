Napoli, inaugurata la Mostra Internazionale del Presepe

È stata inaugurata la Mostra Internazionale del Presepe, esposta nella CN, in via dei Tribunali 45, aperta al pubblico fino 14 gennaio. Al taglio del nastro, il Cardinale Crescenzio Sepe, il magistrato Catello Maresca, l’imprenditore ed editore Rosario Bianco e gli artisti Peppe Barra e Lello Esposito. La Mostra Internazionale del Presepe rientra nel più ampio progetto “Il Presepe napoletano come strumento di evangelizzazione”, proposto da Rosario Bianco e Catello Maresca, con l’Accademia delle Arti, Mestieri e Professioni e PartenArt. Il progetto, patrocinato dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e dall’Arcidiocesi, culminerà in un Convegno Internazionale sul Presepe, che si terrà il 10 gennaio presso l’Auditorium della Curia Arcivescovile. Il percorso espositivo è composto da 21 pezzi, anche della Fundación Díaz Caballero del Museo Internacional de Arte Belenista di Mollina (Málaga) e del Museo Salzillo di Murcia, custodi dell’arte presepiale.