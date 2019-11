Napoli, inaugurata “La Casa di Vetro”

“La Casa di Vetro”, spazio polifunzionale per i bambini ed i giovani del rione Forcella, a Napoli, è stata inaugurata alla presenza del presidente della Camera, Roberto Fico, del Cardinale Crescenzio Sepe e di imprenditoi che hanno contribuito al progetto. Il centro polifunzionale è stato realizzato in una ex Vetriera, abbandonata da 20 anni, in via delle Zite, con l’ obbiettivo di farne un centro di aggregazione sociale per contrastare la devianza giovanile. Il progetto della “Casa di Vetro” è della Onlus “L’Altra Napoli”, promossa da Ernesto Albanese, che opera da 12 anni anche nel Rione Sanità, dove sono stati investiti finora oltre 5 milioni di euro in 40 progetti coinvolgendo oltre 1000 giovani del quartiere.