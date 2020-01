Napoli, in servizio la prima ambulanza con telecamera

“Oggi abbiamo messo in servizio la prima ambulanza pienamente attrezzata per il controllo esterno, per il controllo interno e con un pulsante di collegamento con le centrali della polizia e dei carabinieri, oltre che con un sistema di geolocalizzazione per cui sappiamo in ogni istante dov’è l’ambulanza e da dove chiede soccorso. Abbiamo garantito condizioni ottimali di sicurezza per il nostro personale”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca presentando la prima ambulanza equipaggiata con le telecamere come deterrente per le aggressioni ai medici delle ambulanze. Uno degli operatori di ogni ambulanza avrà anche una bodycam, una telecamera integrata nella giacca che gli permetterà di riprendere tutto quello che accade. Tutte le 19 ambulanze del 118 dell’Asl Napoli 1 saranno ora attrezzate con questi sistemi di sicurezza.