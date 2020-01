Napoli, il garage era diventato una serra per coltivare marijuana: arrestato 49enne

In un vano del garage della sua abitazione aveva allestito una serra con 70 piante di marijuana ed attrezzatura per la coltivazione e l’essiccazione. Un uomo di 49 anni, Bruno Alvino, già denunciato in passato, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalla Polizia nel quartiere Pianura, in via Vicinale Angogna. In casa, gli agenti del Commissariato Pianura gli hanno sequestrato anche 430 grammi di marijana, lampade e luci per la coltivazione delle piante.