Napoli, il 29 novembre l’inaugurazione di Arkeda

Le nuove tendenze dell’arredamento e del design saranno svelate al pubblico a Napoli in occasione di Arkeda, la mostra – convegno organizzata da Progecta che da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre accoglierà alla Mostra d’Oltremare architetti, ingegneri, interior designer e anche artigiani nell’unico appuntamento professionale dedicato ospitato nel centro sud Italia. Arkeda offre variegati percorsi estetici dell’arte dell’arredo, dove il protagonista è un prodotto sempre più innovativo capace di rispondere adeguatamente alle trasformazioni della struttura sociale contemporanea e al conseguente rapido cambiamento del mercato dell’arredo e dei complementi. Numerosi gli espositori di un appuntamento giunto alla settima edizione e che negli anni scorsi ha rilevato la sua valenza anche di carattere formativo grazie ai corsi professionali con crediti riservati ai professionisti del settore ed agli incontri con alcune delle maggiori archistar del panorama italiano ed internazionale. Il convegno inaugurale di Arkeda 2019 è in programma venerdì 29 novembre alle ore 10.00 nella Sala Progetti al padiglione 5 della Mostra d’Oltremare di Napoli. Parteciperanno il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris; il presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C. Giuseppe Cappochin; il presidente dell’Ordine Architetti, P.P.C. di Napoli, Leonardo Di Mauro; il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, Edoardo Cosenza; il vicesegretario Generale Ente Nazionale per il Microcredito, Giovanni Nicola Pes. A seguire è in programma la presentazione della sesta edizione del Premio Raffaele Sirica con la prolusione a cura dell’architetto Piero Meogrossi: “Il Viaggio Blu(e) per l’Oikos Nomos Mediterraneo”.