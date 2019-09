Napoli, il 2 ottobre l’anteprima del documentario sull’Universiade

La Film Commission Regione Campania, in collaborazione con Regione Campania e Agenzia Regionale per l’Universiade, presentano “Aspettando la/Ready for the 30^ Summer Universiade Napoli 2019”, il film documentario diretto da Francesco Patierno che in circa 30 minuti esplora volti, luoghi e sentimenti di un’impresa che ha coinvolto tutte le cinque provincie della Campania. Le riprese, alle quali hanno fornito un contributo fondamentale l’Agenzia Regionale per le Universiadi (Aru) e la Fisu, raccontano con taglio cinematografico il lavoro di preparazione dell’evento attraverso le immagini delle strutture sportive recuperate, l’arrivo degli atleti, la staffetta dei tedofori, scorci suggestivi e contributi dei testimonial. Ma, soprattutto, il film intercetta lo spirito di una gioiosa maratona, fatta di incontri agonistici e umani, che ha unito la Campania nell’impegno e nell’orgoglio, con un unico obiettivo: mostrare all’Italia e al mondo le immagini più belle di sé. Mercoledì 2 ottobre, alle ore 12, presso la Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, si terrà la proiezione in anteprima riservata alla stampa. Interverranno, tra gli altri, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il Commissario straordinario Gianluca Basile e il regista Francesco Patierno. Nella stessa giornata, presso il Cinema Metropolitan in via Chiaia a Napoli, due proiezioni – alle ore 18 e alle ore 19 – saranno aperte al pubblico fino ad esaurimento posti.