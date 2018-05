Napoli – Grande successo per l’inaugurazione dell’Expo Franchising

Ai napoletani piace Expo Franchising, il salone del franchising, retail e start up inaugurato questa mattina alla Mostra d’Oltremare ed in programma fino a domani sabato 19 maggio. Soddisfacente infatti la partecipazione di pubblico all’avvio della manifestazione organizzata da Progecta e dedicata alle nuove opportunità di lavoro nel campo del commercio e dei servizi. Importante è stata soprattutto la folta partecipazione di giovani a caccia di idee ed opportunità per entrare nel mondo del lavoro, a conferma della bontà dell’idea che ha spinto lo scorso anno la più importante società napoletana di organizzazione di fiere ad allargare al mondo del lavoro il suo campo d’azione con un evento dedicato quale è appunto Expo Franchising Napoli. Momento centrale della prima giornata di lavori di EF 2018 è stata la cerimonia di consegna dei Premi Millionaire a 13 imprenditori che rappresentano le eccellenze del sistema del franchising e del retail. I riconoscimenti sono stati consegnati dall’amministratore di Millionaire, Virgilio Digiovanni a: RE/MAX Italia, Bluvacanze, Mondadori, Burger King, Bottega Verde, Campania New, Tecno, Makers Valley, Cannabis Store, Mail Boxes, Cioccolati Italiani, Equivalenza 588, Cycleband. In occasione dell’inaugurazione di Expo Franchising, l’amministratore di Progecta, Angioletto de Negri, ha sottolineato il successo e l’importanza dei saloni organizzati dalla sua società e da altre aziende del territorio sia per l’economia cittadina che per il sistema fiere, ragion per cui “la Mostra d’Oltremare non può pensare di snaturare la sua vocazione e il suo ruolo destinando i suoi spazi alla costruzione del Villaggio Atleti per le Universiadi 2019 con il rischio che dopo la manifestazione il polo fieristico venga trasformato in baraccopoli o centro sociale con il concreto rischio che gli allestimenti si trasformino in struttura permanente causa mancanza fondi da destinare al disallestimento”. Allo stesso modo, ha aggiunto de Negri, sembra paradossale spendere fondi pubblici per realizzare alla Mostra d’Oltremare quei sottoservizi necessari al Villaggio Atleti per poi smontare tutto ed andare ad effettuare gli stessi lavori una seconda volta nell’area dove le casette dovrebbero essere ricollocate nell’ottica di utilizzarle per rispondere alle esigenze dell’emergenza abitativa”. Fra le diverse idee ‘da coltivare’ in franchising, ad EF Napoli 2018 c’è quella proposta da Cannabis Store Amsterdam, brand ideato da un giovane imprenditore prima dell’entrata in vigore in Italia della Legge 2 dicembre 2016 n. 242 che recependo, poi, i decreti, le leggi ed i regolamenti dell’Unione Europea, ha legittimato e promosso nel nostro paese la coltivazione della filiera agroindustriale della canapa. Tutte le piante utilizzate per la filiera agricola e industriale della canapa (oggi denominate cannabis light) sono specie selezionate per non avere nessun effetto psicoattivo e l’attività imprenditoriale del brand Cannabis Store Amsterdam nasce al fine di produrre, commercializzare e distribuire in Italia ed in Europa per la prima volta ed in esclusiva assoluta numerosissimi, nuovi, esclusivi ed originali prodotti a base di cannabis di altissima qualità delle categorie food, drink, abbigliamento, gadget, souvenir e ad uso tecnico industriale. I principi su cui si fonda l’azienda sono il pieno rispetto della legalità, la massima competenza e professionalità, la ricerca dell’eccellenza, l’onestà e la totale trasparenza in tutti gli aspetti dell’informazione, del funzionamento e dello svolgimento dell’attività imprenditoriale, la visione di sviluppo anche tecnologico, il continuo ampliamento della natura e della tipologia dei prodotti ed il radicamento globale. Notevole il successo acquisito dall’attività commerciale del brand che in soli 12 mesi di attività ha creato, prodotto e commercializzato oltre 200 prodotti; firmato ben 110 contratti di affiliazione commerciale; aperto al pubblico in Italia già 65 punti vendita ed a breve ne verranno inaugurati altri 45, con un’attività aziendale in rapida, costante e considerevole crescita. Per chiunque abbia la passione per la cucina e voglia trasformarla in un lavoro profittevole oggi con Sale & Pepe, brand leader nel mondo del food, diventa possibile. Ad Expo Franchising Napoli è presente infatti la Scuola di Cucina di Sale&Pepe, inaugurata a Milano nel 2015 e frutto dell’esperienza maturata dal magazine Sale&Pepe in 30 anni di. L’offerta va dai corsi per adulti, monotematici o a più lezioni, a corsi per stranieri, a corsi per teenager, a corsi per bambini o corsi a 4 mani (bambino + genitore). Ogni lezione prevede la degustazione finale delle pietanze abbinate a una selezione di vini italiani, e il kit omaggio che comprende il grembiule della scuola e il ricettario. I corsi di cucina sono oggi un business in forte crescita e per gli appassionati del settore, pentole e fornelli potrebbero diventare strumenti di lavoro. I corsi di cucina oggi non sono solo un modo per imparare i segreti dei grandi chef ma offrono anche l’opportunità di socializzare e divertirsi. Per poter aprire la scuola di cucina di Sale&Pepe, basta affiancarsi al personale qualificato di Sale&Pepe capace di insegnare al meglio i segreti della cucina, coinvolgere e far divertire i partecipanti durante le lezioni. Ad Expo Franchising c’è anche Focus junior, brand leader nel mondo bambini e ragazzi, presente con uno stand per proporre il suo progetto “ludoteca focus junior play lab”. Una ludoteca è un locale aperto al pubblico nel quale i più piccoli possono trascorrere il proprio tempo divertendosi e alternando giochi e attività ricreative ad attività educative e di apprendimento. Il progetto prevede la realizzazione di punti di incontro educativi e di gioco per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni con un approccio in linea con la filosofia di focus junior. Focus junior play lab si differenzia rispetto all’attuale offerta di ludoteche in Italia, per la sua impronta edutainment caratterizzata dallo studio di laboratori e attività per stimolare competenze e capacità dei bambini (il disegno, la scrittura, la lettura, il brain training, i laboratori scientifici, le lingue straniere). Gli spazi sono personalizzabili a seconda delle esigenze, in quanto studiati per essere totalmente movibili, facilmente trasportabili e dotati di tecnologia, come monitor touch e tablet, per rendere gli spazi “ludoteche 2.0”. Il valore aggiunto della proposta di affiliazione riguarda il fatto di offrire agli affiliati, oltre all’allestimento completo della ludoteca a seconda dei metri quadri a disposizione, un piano didattico annuale ideato da Focus Junior, la formazione degli operatori e incontri di aggiornamento con i partner delle ludoteche, un piano di comunicazione dedicato su magazine, sito e social network, e la possibilità di coinvolgere il punto vendita affiliato in attività sul territorio promesse dal brand e accordi con partner tecnici per lo sviluppo delle attività laboratoriali. L’idea, ha già riscosso un notevole successo, con decine di richieste da tutta Italia. Fra le tante altre le proposte, anche originali, per aprire un punto vendita in franchising, c’è quella di una cappella portabile per allestire cerimonie nuziali (Momenti Eventi), un sexy shop (Le tentazioni) e diamanti da investimento (Adiamantos).