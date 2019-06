Napoli, domani visite in lingue straniere al Museo Madre

Anche il Gruppo FAI ponte tra culture – Napoli celebra la Giornata mondiale del rifugiato, che si tiene ogni anno il 20 giugno istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per l’occasione sono state organizzate speciali visite guidate in lingue straniere: Russo, Francese, Portoghese, Spagnolo, Inglese, Polacco, Romeno, Arabo, Wolof, Pular, Ucraino. Appuntamento domani, domenica 23 giugno presso il Museo Madre, museo d’arte contemporanea Donnaregina della Regione Campania. Le visite saranno a cura dei Mediatori Artistico Culturali formati nell’ambito del progetto FAI ponte tra culture. A gennaio scorso infatti si è tenuta la prima edizione del corso di formazione per mediatori artistico culturali del Museo, un percorso didattico gratuito alla scoperta del patrimonio culturale napoletano e rivolto prevalentemente a cittadini provenienti da diverse parti del mondo che vivono e lavorano in città. Il FAI ponte tra culture è la proposta del FAI – Fondo Ambiente Italiano in cui il patrimonio storico artistico, culturale e ambientale diventa strumento per favorire l’integrazione tra persone di diversa provenienza che vivono nello stesso territorio. Il patrimonio viene valorizzato non solo dal punto di vista storico e artistico ma anche antropologico, riscoprendo i legami, antichi o recenti, tra l’Italia e il resto del mondo, le reciproche influenze e connessioni. Il progetto, nato a Brescia nel 2010, oltre che a Napoli, è attualmente attivo a Bologna, Milano, Ravenna, Roma e Torino.