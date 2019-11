Napoli, domani l’inaugurazione della sesta edizione di “Gustus”

Si inaugura domani, domenica 17 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli la sesta edizione di “Gustus”, l’Expo dell’agroalimentare e dei sapori mediterranei organizzata dalla Progecta di Angelo de Negri. Fino a martedì 19 la manifestazione ospiterà un confronto fra le imprese del mercato produttivo e i professionisti della ristorazione e della distribuzione agroalimentare. La sesta edizione di “Gustus” riserverà il consueto ampio programma di convegni, corsi di formazione, tavole rotonde, premiazioni di ristoratori e chef, show cooking e degustazioni. Si discuterà inoltre di opportunità di finanziamento e di agevolazioni fiscali per le aziende della ristorazione, tutto alla presenza di un vasto pubblico di professionisti del grande settore agroalimentare. Grande spazio anche alla tecnologia per le cucina professionale con un ampio panel di imprese italiane e straniere che consolidano la presenza del mercato delle attrezzature a “Gustus”. La cerimonia di inaugurazione è prevista domenica 17 novembre alle ore 10.30 nella sala Mediterraneo al Pad 1 hall 4 della Mostra d’Oltremare di Napoli alla presenza Nicola Caputo, consigliere delegato del presidente De Luca per l’Agricoltura, la caccia e la Pesca Regione Campania; Filippo Diasco, direttore generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Regione Campania; Rosaria Galiero, assessore al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e dei rappresentanti delle principali associazioni imprenditoriali del territorio, della Fic – Federazione Italiana Cuochi, dell’Unione Regionale dei Cuochi della Campania e di Unicredit quale partner della manifestazione.