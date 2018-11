Napoli, domani la terza edizione di “Next Energy”

Martedì 6 novembre alle 15.30 farà tappa a Campania NewSteel – incubatore promosso da Città della Scienza e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II – la terza edizione di “Next Energy”, l’iniziativa sostenuta da Terna e Fondazione Cariplo e realizzata da Cariplo Factory in collaborazione con il Campus di Terna, per la valorizzazione dei giovani talenti dell’energia e per il sostegno della crescita di team, startup e imprese con progetti innovativi dedicati alla sostenibilità ambientale. Sarà l’occasione per giovani neolaureati in Ingegneria, Matematica, Fisica, Statistica ed Economia, innovatori e startup di approfondire i programmi dedicati alle tre Call – Call For Talent, Call For Ideas e Call For Growth – scoprire nel dettaglio le novità di questa terza edizione e parlare con il team di Next Energy, i referenti di Terna e di Cariplo Factory. Una bella opportunità grazie alla quale tutti i presenti avranno modo di conoscere meglio e più da vicino il mondo di Next Energy interagendo con gli esperti e i tecnici sul posto. Dopo le tappe di Milano e Roma e martedì 6 novembre a Napoli, il 7 novembre il roadshow arriverà anche a Torino. In ciascuna tappa è prevista la testimonianza di una startup finalista della precedente edizione proprio a conferma della bontà e della concretezza del progetto che nasce per accrescere le opportunità di occupazione e per sviluppare l’imprenditorialità dei giovani.