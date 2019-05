Napoli, Di Lorenzo ha svolto le visite mediche

Il Napoli è molto attivo sul mercato per rafforzare la sua rosa. Il primo colpo in tal senso, è il difensore Giovanni Di Lorenzo, che in mattinata ha svolto le visite mediche, presso la Clinica Villa Stuart di Roma. Gli azzurri hanno trovato l’accordo con l’Empoli per una cifra pari a 8 milioni più bonus. Il classe 93′ nel suo primo anno nella massima serie ha collezionato 37 presenze, realizzando 5 reti e 3 assist e ha interpretato nel migliore dei modi il ruolo di terzino che quello di un centrocampo a 5. Per il difensore italiano, che ha vestito le maglie di Reggina, Cuneo, il Matera ed Empoli, invece, il trasferimento nel capoluogo campano, rappresenta l’occasione più grande della sua carriera. L’obiettivo, dunque, sarà quello di confermare le grandi prestazioni che hanno contraddistinto il campionato appena concluso per proseguire il suo percorso di crescita.