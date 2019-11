Napoli, dal 6 all’8 dicembre masterclass con Massimo Iannone

Un evento unico nel suo genere quello che per tre giorni – 6, 7 e 8 dicembre – vedrà il Maestro Massimo Iannone, ecclettico tenore e apprezzato vocal coach, impegnato per una masterclass a Napoli presso la prestigiosa Aemas, Accademia Europea di Musica e arti dello Spettacolo. Un’occasione esclusiva per i partecipanti che avranno la possibilità di lavorare a stretto contatto con un professionista e conoscere come anche la sfera personale, soprattutto nel mondo del canto, incida sulle tecniche canore. La masterclass, gratuita, è mirata ad individuare giovani cantanti lirici di talento. Massimo Iannone, che all’amore per la musica lega quello per il buddismo, i viaggi e la sua amata napoletanità, è stato il fondatore dell’ensemble Voci Italiane e vanta collaborazioni prestigiose con artisti del calibro internazionale come Michele Campanella, Kent Nagano, la Tafelmusik Baroque Orchestra, ma anche con star del pop come Elton John o e Le Cirque du Soleil. Inoltre, ha partecipato al film-documentario, diretto da Gorge Brintrump e preso parte a tournée negli Stati Uniti, America Centrale, Spagna, Germania, Francia, Lussemburgo. “Se ascoltassi una incisione dell’inno alla gioia dalla nona di Beethoven,”- afferma Iannone-riuscirei con molte probabilità ad individuarne il direttore di orchestra. Dopo 32 anni come artista del coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ho imparato che Giulini, Petre, Maazel, Sawallisch, Abbado o Antonio Pappano hanno tutti una tecnica diversa nella concezione dell’articolazione del suono e del fraseggio, sempre mirata a risultati meravigliosi. Da umile artigiano della musica, è questo patrimonio professionale che voglio trasmettere ai giovani “. Durante le lezioni saranno selezionati gli artisti per il concerto conclusivo, domenica 8 dicembre, che vedrà la partecipazione straordinaria di Ciro Visco, maestro del Coro del Teatro Massimo di Palermo, al pianoforte. Per partecipare inviare una mail a info@aemas.it indicando un’aria da camera ed una da opera a scelta.