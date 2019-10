Napoli, dal 5 al 9 novembre la sedicesima edizione della rassegna @Disaccordi

Ottantasei cortometraggi e documentari selezionati su oltre tremilaseicentocinquanta pervenuti da centodieci nazioni, quattro concorsi (nazionale, internazionale, regione Campania e documentari), tre sezioni fuori concorso: Migrazioni, Pianeta Terra e Cortissimi; un premio di mille euro per il miglior cortometraggio a tematica ambientale messo a disposizione dalla Film Commission Regione Campania, sono i primi lusinghieri numeri della kermesse accordi @ Disaccordi – Festival Internazionale del Cortometraggio, giunta alla sua sedicesima edizione, che si terrà a Napoli presso il Palazzo delle Arti Napoli e presso lo Smmave – Centro per l’Arte Contemporanea, dal 5 sino al 9 novembre 2019. La giuria è presieduta dal regista Guido Lombardi, già vincitore del Leone del Futuro alla Mostra del Cinema di Venezia 2011, affiancato dal cantautore Nero Nelson, due volte premio David di Donatello, e dal regista Marcello Sannino. Il festival da quest’anno avrà una doppia direzione artistica: a Pietro Pizzimento, storico direttore della manifestazione, si affiancherà Fabio Gargano; l’Associazione “Movies Event” organizzerà l’evento in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, con la Film Commission Regione Campania, con il Centro Nazionale del Cortometraggio e con il sostegno della Regione Campania. Il focus, quest’anno, è sul tema dell’ecologia, della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici e in un’altra sezione verrà approfondito il rapporto tra Cinema breve e migranti. Nella prima giornata verranno presentati i cortometraggi in concorso, “L’eredità” di Raffaele Ceriello con Massimiliano Rossi e Laura Borrelli, “Sufficiente” di Maddalena Stornaiuolo e Antonio Ruocco con Agostino Chiummariello, “In her shoes” di Maria Iovine e “Pizza boy” di Gianluca Zonta con Roberto Herlitzka, a chiudere, “La recita” di Guido Lombardi, cortometraggio vincitore del premio MigrArti alla Mostra del Cinema di Venezia 2017. Ospite della serata l’attore Massimiliano Rossi. Nella seconda giornata in programma il cortometraggio, anteprima italiana, “The Amytal therapy” dell’ italo-americana Valentina Caniglia con l’attrice Annabella Sciorra, il documentario d’animazione sul mondo “LGBT Butterflies in Berlin” di Monica Manganelli, e il cortometraggio “Ciruzziello“di Ciro D’Aniello interpretato con maestria da Isa Danieli; a concludere la serata verrà presentato il corto d’animazione “Goodbye Marilyn” di Maria di Razza. Ospite della serata l’attore Salvatore Striano, protagonista del cortometraggio “Nina” di Sabina Pariante. Dalla terza giornata ha inizio una full immersion nel mondo del Cinema di durata breve: si incomincia giovedì 7 novembre dalla mattina alle ore 10.00 con un workshop tenuto dal regista Carlo Luglio con gli alunni della scuola Russo-Montale di Napoli, sul linguaggio del cortometraggio presso lo Smmave – Centro per l’Arte Contemporanea e dopo una breve interruzione al pomeriggio presso il Palazzo delle Arti Napoli dalle ore 17.00 con la proiezione dei cortometraggi in concorso: “Moths to Flame” di Luca Jankovic e Marco Pellegrino e “Sugarlove” di Laura Luchetti entrambi vincitori di Nastri d’Argento 2019 ed anteprime cittadine; si prosegue con “Non è una bufala” di Niccolò Gentili e Ignacio Paurici, recitato da un sorprendente Piergiorgio Bellocchio, con la proiezione di “Veronica non sa fumare” di Chiara Marotta, miglior cortometraggio alla Settimana della Critica 2019 – 76.ma Mostra del Cinema di Venezia. Durante il pomeriggio verrà proiettato il documentario ’A figliata di Silvestro Marino e interpretato da Patrizio Rispo ed Alan De Luca che sarà anche ospite della serata; documentario ideato da Slobodanka Ciric. La serata si conclude allo Smmave con la proiezione di cortometraggi e documentari in collaborazione con Film Commission Regione Campania: “La scelta” di Giuseppe Alessio Nuzzo interpretato dalla bravissima attrice Cristina Donadio, ospite d’onore della serata; “Uocchie c’arraggiunate” di Paolo Cipolletta con un enigmatico Gianfranco Gallo e il film d’animazione russo “Black sky” di Denis Voroni: trenta secondi di autentiche emozioni. Durante la serata verrà assegnato il Premio speciale della giuria da parte della Film Commission Regione Campania. Serata moderata da Ilaria Urbani, giornalista di La Repubblica. Venerdì 8 novembre la giornata inizia alle ore 10.00 con la proiezione di “Gli occhi dell’altro” di Rosario Errico con un cast d’eccezione: Lina Sastri, Alessandro Haber, Luca Lionello ed Antonella Ponziani; poi verrà proiettato il cortometraggio di diploma di Davide Petrosino al Centro Sperimentale di Cinematografia: “Il ricordo di domani” con Milena Vukotic e il cantautore Federico Salvatore sarà un Pulcinella d’eccezione in “La ricchezza” di Napoli di Loris Arduino. Il pomeriggio dalle ore 17.00 una serata con il cortometraggio Premio Oscar 2019 “Skin” di Guy Nattiv, anteprima cittadina, poi si proseguirà con la proiezione in anteprima partenopea del corto David di Donatello 2019 “Frontiera” di Alessandro Di Gregorio, con “Fulmini e saette” di Daniele Lince interpretato da una esilarante Carolina Crescentini e “In zona Cesarini” di Simona Cocozza con Antonella Morea, a concludere la serata “Il tratto mancante” di Riccardo Roan con un tenebroso Libero De Rienzo. Ospite della serata l’attrice Julija Majarčuk, protagonista con Luisa Ranieri dell’opera “L’Affitto” di Antonio Miorin. Sabato 9 novembre serata conclusiva del festival con inizio alle ore 10.00 “Leo e il mare” di Francesco Lama con un espressivo Flavio Bucci e con Maria Grazia Cucinotta. Si prosegue con il cortometraggio vincitore del premio miglior regia alla 34.ma Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2019 “Il nostro tempo” di Veronica Spedicati a concludere la mattinata proiezione de “La musica è finita” di Vincenzo Pirozzi con Miryam Candurro. Il pomeriggio dalle ore 17.00 condurrà la serata la presentatrice e voce radiofonica Mariasilvia Malvone con la proiezione dei film brevi, vincitori della 16.ma edizione di accordi @ Dissaccordi: durante la serata verranno consegnati i premi del miglior cortometraggio, del miglior cortometraggio internazionale, del miglior corto campano, della miglior regia, del miglior attore, della migliore attrice, del miglior documentario con un’opera disegnata per l’occasione dall’illustratore Enzo Benedetto e verrà assegnato anche il premio del pubblico. L’accesso a tutti gli eventi in programma è gratuito sino ad esaurimento dei posti.