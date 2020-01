Napoli, dal 20 al 22 marzo la Borsa Mediterranea del Turismo

Dal 20 al 22 marzo si terrà a Napoli la ventiquattresima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo. Si rinnova quindi l’appuntamento con il primo importante incontro B2B dell’anno che segna l’avvio della stagione turistica, occasione per la presentazione di programmi e prodotti che le agenzie di viaggio italiane potranno proporre a turisti e viaggiatori nei prossimi mesi. Le adesioni degli espositori alla Borsa Mediterranea del Turismo 2020 procedono in maniera positiva con rilevante attenzione ad aree ormai consolidate come quella del Contract&Hotellerie o nuove come le debuttanti Expo Caravan e Bus Operator oltre che per quelle del settore della tecnologia e dei servizi. Nel polo fieristico della Mostra d’Oltremare come ogni anno le porte della Borsa Mediterranea del Turismo si apriranno su un percorso che offrirà una visione completa del prodotto turistico, proposto in ogni sua componente, dai tour operator ai villaggi turistici, dagli alberghi alle crociere, dal turismo benessere a quello esperienziale, enogastronomico, sportivo e plein air, dai bus operator ai servizi assicurativi. Diversi i temi proposti con alcune importanti novità che accentueranno il ruolo di marketplace turistico del centro sud Italia che la Borsa Mediterranea del Turismo si è ritagliato nell’ultimo quarto di secolo. La rassegna concederà maggior spazio al settore dell’Incoming per rispondere al trend del mercato turistico globale che vede l’Italia in prepotente crescita e di nuovo fra le destinazioni top. La borsa napoletana proporrà come ogni anno quattro workshop di prodotto dove l’offerta italiana incontrerà la domanda internazionale. Numerose le delegazioni estere che hanno già prenotato la presenza ai tavoli dei workshop in rappresentanza di tutti i mercati più interessati al nostro Paese, con un focus particolare sul mercato americano e su quello cinese che saranno presenti a Napoli con due delegazioni molto nutrite, oltre che fortemente interessate all’offerta che, oltre ai tavoli dei workshop, potranno valutare anche negli stand delle numerose Regioni italiane presenti nell’area espositiva. Dopo il successo delle passate edizioni, la rassegna riserverà più spazio anche all’area Contract&Hotellerie con un padiglione dedicato dove troveranno spazio nuove aziende che presenteranno le proprie proposte a tour operator, albergatori, gestori di strutture extralberghiere e di quanti operano nel settore dell’ospitalità non solo italiana. Confermate anche per l’edizione 2020 le agevolazioni per il trasporto e il soggiorno degli agenti di viaggio che visiteranno al borsa e per i visitatori professionisti, così come gli inviti al Pizza Party di venerdì 20 e sabato 21 e la grande Festa della Borsa Mediterranea del Turismo del venerdì sera.