Napoli, contrabbando di sigarette: denunciata 83enne

Contrabbandiera di sigarette a 83 anni. E’ quanto ha scoperto a Napoli un agente del Commissariato Dante, libero dal servizio. Passeggiando nei pressi di via Montesanto ieri ha notato la donna, già nota alle forze dell’ordine, seduta ad un tavolino di una caffetteria con due buste di grosse dimensioni. Il poliziotto ha chiesto l’intervento di una pattuglia per effettuare un controllo e, con i colleghi, ha accertato che le buste contenevano numerosi pacchetti di sigarette. Non solo, nello stabile di residenza della donna, nei pressi di via Salita Ventaglieri, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori buste contenenti altre sigarette per un totale di circa 20 kg di tabacchi lavorati esteri. L’anziana è stata denunciata per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.