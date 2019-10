Napoli, al via domani la rassegna “Tuttosposi”

Inizia domani “Tuttosposi”, la kermesse interamente dedicata al mondo del wedding che dal 19 al 27 ottobre si svolgerà alla Mostra d’Oltremare. La fiera apre le sue porte al pubblico alle 10.30 ma l’inaugurazione ufficiale si svolgerà alle 18.30. Con gli organizzatori saranno presenti al taglio del nastro il Vicesindaco di Napoli Enrico Panini, l’Assessore Regionale alle Pari Opportunità, Formazione e Giovani Chiara Marciani, il Presidente della Mostra d’Oltremare Alessandro Nardi, il Consigliere Delegato della Mostra d’Oltremare Valeria de Sieno, il Presidente dell’Osservatorio Familiare Italiano Martina Ferrara, Nicole Cavallo, Creative Director di Nicole Spose – Milano, Amandine Ohayon, Ceo del colosso della moda bridal Pronovias Group International, Alessandra Rinaudo, Chief Artistic Director di Pronovias e Gigi Finizio che sarà premiato dopo le sfilate con il Family Award. Il premio sarà una scultura di Lello Esposito. La parte più fashion inizierà subito dopo, con le sfilate di Pronovias e Nicole Sposa e subito dopo con la partecipazione di Maria Bolignano e Rocco Barocco che saranno anch’essi premiati, l’influencer Teresa Langella e Julia Burduli, soprano che si esibirà nel corso della serata al Palasposa. E si continua domenica , con le sfilate di Passaro Sposa e Stella White che continueranno a far sognare il pubblico rispettivamente alle 19 e alle 21; superospite della giornata sarà il Direttore di Chi Alfonso Signorini. La fiera resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 21.30; il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 22.30. I prezzi dei biglietti d’ingresso sono estremamente contenuti: 2,50 euro durante la settimana e 8 euro nei weekend, che diventano 5 per chi entra prima delle 15.00. La tessera permanente, valida per tutto il periodo della manifestazione, costa solo 15 euro. I bambini fino a 12 anni entrano gratis. Per tutte le info basta andare sul sito www.tuttosposi.it e sulla pagina facebook della manifestazione.