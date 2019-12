Napoli, al Vayu House Theater lo spettacolo “Io sono Medea”

Il secondo appuntamento con il Vayu House Theater è venerdì 6 dicembre, alle ore 21:30, con “Io sono Medea” scritto, diretto e interpretato da Laura Pagliara “Non le mie colpe mi hanno marchiata. Bensì la mia natura libera, selvaggia, come quella di qualunque altra donna, una natura che soltanto io e poche altre avemmo il coraggio di dichiarare ed assecondare alla luce del sole”. L’immagine della sanguinaria fattucchiera maestra nell’uso dei veleni si disfa fra le lacrime, sotto gli occhi dei suoi giudici, dopo la sentenza. Perché quanto più la coscienza è pulita e le proprie azioni chiare e perfettamente spiegabili, tanto più è difficile difendersi, convinti che le nostre azioni e la persona che siamo parleranno per noi, che alla fine tutto si sistemerà, che chi davvero deve pagare la pagherà e noi saremo prosciolti da ogni accusa. Medea ha creduto in quella che, secoli dopo, una famosa bambina coraggiosa denominerà come “l’intima bontà dell’uomo”. Anche Medea, come una bambina; curiosa, ingenua, sfrontata, selvaggia, ha spinto i suoi passi troppo in là, troppo oltre la comprensione di chi non può o non vuole comprendere perché troppo indaffarato a nascondere, a tramare, ad uccidere. La verità del suo infelice e fuorviato amore è semplice. È sempre stato amore, mai tradito, solo assassinato. E ci pregherà di crederle oltre la maschera della storia. Perché quella, si sa, la scrivono i vincitori, dimenticando la voce dei vinti. Il prezzo del biglietto per partecipare alla serata è pari a 15 euro e comprende lo spettacolo e il buffet.