Napoli. Accogliere Ad Arte e Fondazione Grimaldi: un’iniziativa per le famiglie

Anche la Fondazione Grimaldi entra a far parte della comunità di AAA Accogliere Ad Arte per valorizzare il patrimonio culturale e artistico di Napoli e migliorare l’accoglienza ai visitatori. Dalla collaborazione nasce un’iniziativa speciale, il programma Spes-f, che coinvolge i cittadini, puntando a promuovere la cultura all’interno di famiglie. Il programma infatti si rivolge prevalentemente a famiglie numerose a basso reddito e prevede incontri di potenziamento per genitori per migliorare le loro competenze e l’armonia familiare. AAA Accogliere Ad Arte accompagnerà prima i genitori, che partecipano al progetto Spes-f, in visite guidate per la città di Napoli, avvicinandoli al patrimonio culturale e artistico. Poi aiuterà i genitori a guidare a loro volta i propri figli alla scoperta delle bellezze di Napoli, raccontando e trasmettendo loro ciò che hanno visto e imparato da questa esperienza. Riappropriarsi della città, del patrimonio artistico e sentirsene parte: sono questi i punti cardine del progetto. L’iniziativa pone l’accento sull’importanza del turismo come occasione per vivere la propria città e imparare a rispettarla. Si parte sabato 25 maggio per il primo incontro: un percorso che da Montesanto, lungo via Toledo, arriva fino a Piazza del Plebiscito e Castel dell’Ovo. Si prosegue sabato 8 giugno con una passeggiata nel cuore della città e lungo ai suoi decumani. Nel terzo incontro, sabato 15 giugno, in aula, con un esperto di comunicazione si prepareranno i genitori agli incontri successivi, insegnandogli le tecniche del racconto. Nel quarto incontro, sabato 22 giugno, e nel quinto, sabato 6 luglio, i genitori saranno ciceroni d’eccezione e porteranno i propri figli alla scoperta di Napoli.