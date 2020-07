Mutui – A giugno tassi d’interesse all’1,26%, minimo storico

Continuano a calare i tassi d’interesse sui mutui. A maggio, secondo i dati diffusi nel rapporto mensile dell’Abi, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è sceso all’1,26% (1,33% a maggio 2020, 5,72% a fine 2007) toccando il minimo storico. Accelerano i finanziamenti a famiglie e imprese. Secondo i dati diffusi dall’Abi nel rapporto mensile, a giugno, i prestiti a famiglie e imprese sono aumentati del 2,8% rispetto a un anno fa. L’aumento era dell’1,6% a maggio. Prosegue, dunque, “l’incremento significativo dei finanziamenti, trainato dai finanziamenti alle imprese”, ha spiegato l’Abi sottolineando che “le banche hanno liquidità per far fronte alla domanda che proviene da parte delle imprese”. A giugno 2020 i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento rimangono su “livelli particolarmente bassi”. Il tasso medio sul totale dei prestiti è il 2,37% (2,40% il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007); il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è l’1,26% (1,33% a maggio 2020, 5,72% a fine 2007); il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è l’1,28% (1,21% il mese precedente; 5,48% a fine 2007).