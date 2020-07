Musica – Nuovo singolo per la cantante Carmen Pascucci di Teggiano

Nuovo singolo per la cantautrice originaria di Teggiano, Carmen Pascucci, da anni residente in una cittadina vicino a New York. Dopo l’uscita di “Roots” un brano tutto incentrato sul concetto di “radici” di cui c’è anche una versione in italiano e dopo “Will You Be There For Me?”, è disponibile da ieri il singolo “All the way to the Africa”. Un brano pop dal suono tribale, piacevole, leggero e solare. Adatto all’estate 2020 in cui dopo l’emergenza covid-19 il mondo ha bisogno di ritrovare il sorriso e di riprendersi la propria libertà. “La canzone – spiega Carmen – è stata ispirata da una frase che mia figlia mi ha sussurrato, una sera, prima di andare a dormire: “Ti voglio bene fino alla spiaggia e fino in Africa”. Il modo geniale di una bambina per dire “Il mio amore per te è immenso e non ha fine, non ha ostacoli, distanze, ne preoccupazioni e quando siamo insieme tutto il resto non conta”. Quella frase – racconta ancora Carmen – è rimasta con me per molto tempo fino a che si è trasformata in una canzone. Chi la ascolta la può interpretare a modo suo, a seconda della propria storia, ma fondamentalmente è un pezzo che porta ognuno di noi lontano, in un’altra dimensione e ci fa stare bene, un po’ come tornare bambini”. Un brano che porta il buon umore e che con il suo ritmo tribale e pop certamente sarà un nuovo successo per la carriera di Carmen da anni impegnata nel mondo della musica. Tutto è iniziato dopo gli studi al conservatorio di Salerno, con il primo EP “Orizzonti”. Un periodo in Inghilterra ispirato dalla musica jazz e poi New York, dove sono nati i suoi pezzi di maggior successo. “Il mondo – afferma Carmen – ha bisogno di “All the way to Africa” per ritornare a sognare”.