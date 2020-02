Musica – Il duo dei Settembre ospite di Red Ronnie al Barone Rosso

Nuovo importante traguardo per il duo Settembre, composto dalla cantante teggianese Angela Cicchetti e dal chitarrista Ivan Imperiali, ospiti di Red Ronnie negli storici studi televisivi del Barone Rosso a Bologna. Da sempre un attento sostenitore e divulgatore di progetti musicali emergenti come quello dei Settembre, Red Ronnie ha dato l’occasione al duo di presentare la sua storia: un progetto nato a Londra qualche anno fa e proseguito a Teggiano, dove Angela e Ivan vivono dal 2018 e a cui hanno dedicato il loro primo singolo, accompagnato anche da un video clip. I Settembre, oltre ai loro brani, hanno presentato a Red Ronnie la campagna di crowdfunding per la realizzazione del nuovo album intitolato “Grattacieli di Basilico”. Il progetto pubblicato sul sito produzionidalbasso.com dà la possibilità ai sostenitori di acquistare cd, magliette e borse firmate Grattacieli di Basilico e di vedere il proprio nome stampato nei ringraziamenti del disco. Ospiti della serata insieme ai Settembre il giovane Matteo Faustini, fra le Nuove Proposte all’ultimo Festival di Sanremo, lo storico gruppo degli Homo Sapiens e la grande Amalia Gré, con cui Angela ha duettato in un momento di profonda emozione.