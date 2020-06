Musica – Il coro “Il Calicanto” vince il premio “Schola Cantorum”

Il ritorno sul palcoscenico per il coro “Il Calicanto” è stato all’insegna del successo. Dopo il lungo “stop” per l’emergenza sanitaria che ha fermato tutte le attività, le voci dirette da Silvana Noschese domenica sera, nella prestigiosa cornice dell’Auditorium Oscar Niemeyer, hanno avuto di nuovo un pubblico da incantare. E l’hanno fatto in occasione della Festa della Musica nell’ambito della prima edizione del Premio Internazionale “Schola Cantorum” che si è svolto a Ravello. E per il coro “Il Calicanto” c’è stato il podio con la conquista del primo premio nella categoria “Cori Amatoriali”. “Tornare a cantare dopo tanti mesi è stata un’emozione unica, ancora di più perché all’interno dello splendido Auditorium di Ravello – commenta Silvana Noschese – Sentire di nuovo la musica, le nostre voci, l’armonia tra noi, le risate, l’amicizia, è stata un’esperienza indimenticabile, e non c’era modo migliore per festeggiare la Festa della Musica, che quest’anno arriva dopo il lungo periodo della quarantena. Abbiamo passato mesi difficili, che non dimenticheremo facilmente, ma dopo tanti sacrifici tornare a vedere la luce e farlo grazie alla musica, è il premio più grande a cui potessimo aspirare”.