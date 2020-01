Musica, i Bordello Rock ‘n’ Roll in concerto a Palinuro (SA)

Dopo aver aperto le danze con la prima data live della stagione invernale di Hope, torna la The Bordello Rock ‘n’ Roll Band, venerdì 24 gennaio, per l’ultima data live, prima dello stop, alla vineria Hope di Palinuro. E lo fa, naturalmente, con un live tutto da ballare, a ritmo di rock ‘n’ roll. Mr. B. Sapphire (in arte Giuseppe Galato), M. Spritz (in arte Francesco Maria Russo) e Mr. Dreher (in arte Nico Saturno) sono pronti a far ballare il pubblico cilentano sui grandi classici intramontabili anni ‘50/’60, da Elvis Presley ai Doors, dai Beatles a Chuck Berry con brani quali “Twist & shout”, “Roadhouse blues” e “Blue suede shoes”. Ma non solo: i tre sono, infatti, reduci dalle riprese del loro primo videoclip, “La dura vita delle rockstar (wannabe)”, diretto da Alberto Cammarano, e sono attualmente alle prese con le registrazioni di un loro primo album di inediti. L’appuntamento è venerdì 24 gennaio alle ore 22.30 presso la vineria Hope di Palinuro.