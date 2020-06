Musica- “Fino all’urdeme juorno”, la nuova versione del primo singolo dei Vio.la

Tornano sulla scena i Vio.la, con un video live, dopo una serie di video registrati a distanza, a causa della quarantena. E lo fanno con una versione acustica del singolo che ha lanciato il progetto, “Fino all’urdeme juorno”, nata quasi per caso, durante le fasi di ultimazione del loro primo album, di prossima uscita: «In questi giorni stiamo ultimando gli altri inediti, discutendo della copertina e dei minimi particolari che andranno a dare vita alla nostra prima raccolta di brani. Tra una pausa e l’altra, però, quasi giocando con gli strumenti, è venuta fuori una breve ma particolarissima versione acustica del nostro primissimo singolo, “Fino all’urdeme juorno”». A differenza dei brani lanciati negli ultimi mesi (le cover di “Mamma”, lanciata da Beniamino Gigli, e “E la musica va” di Eduardo De Crescenzo), questa volta la band ci presenta un video dove i musicisti sono, finalmente, insieme: «Abbiamo finalmente accantonato il “format Covid”, registrando non più a distanza. Abbiamo deciso ogni passaggio musicale scherzando e guardandoci finalmente negli occhi, sensazioni che ci mancavano». In questa nuova versione di “Fino all’urdeme juorno” al duo, composto da Daniela Vicale (voce) e Antonio Russo (mandolino), si affiancano Nicola Balbi (batteria), Antonio Apicella (fisarmonica) e, per l’occasione, Diego Gatto (contrabbasso).