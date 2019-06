Musica, esce il nuovo singolo del cantante neo melodico Gio’ Collano

Si intitola “Dimane e tre”, il nuovo singolo del cantante salernitano neomelodico Gió Collano che torna sul panorama musicale con un testo scritto da Franco Desiré e Enzo D’Agostino e gli arrangiamenti curati dal maestro Desiré. “Sono particolarmente felice, punto tanto su questo mio nuovo singolo – ha dichiarato il cantante salernitano – Ha un ritmo estivo travolgente e mi auguro possa davvero piacere a chi, ormai da 10 anni, continua a seguirmi”. Il videoclip del singolo è stato girato interamente a Salerno, città che da diversi anni ha adottato il cantante originario dell’agro nocerino sarnese, con scene girate tra le zone del centro storico, il porto, la scogliera e un B&B locale. “Ho scelto Salerno perché è la mia seconda città ed è il mio modo per ringraziare i salernitani che mi hanno sempre mostrato stima e affetto”, ha poi aggiunto Gió Collano che si prepara alla promozione del nuovo singolo. Cantante per passione, artisticamente è nato tra il 1999 e il 2000. Nel 2012 ha lanciato il suo primo inedito “Lascia aperto il cuore”, scritto da Peppe Migliaccio. Successivamente, è uscito il suo primo disco dal titolo “Le mie emozioni”, interamente autobiografico, dedicato alla sua famiglia. Dopo 3 anni il suo secondo lavoro discografico dal titolo “E’ festa a Napule”, composto da 8 brani. Nelle sue canzoni Gió canta non solo l’amore ma anche temi di attualità perché, dice, “è necessario insegnare ai giovani i valori che oggi, spesso, vengono a mancare”. Lo scorso anno è uscito il suo terzo lavoro discografico, e in questi giorni il suo nuovo singolo che farà da apripista al suo quarto disco in uscita il prossimo anno.