Musica: esce “Frammenti a colori”, l’album d’esordio di Daniela Vicale

Casertana di origine e cilentana d’adozione, la cantautrice Daniela Vicale, dopo il successo dei due singoli “Luna nuova” e “A schermo spento”, presenta il suo album d’esordio dal titolo “Frammenti a colori”. Tutto incentrato sulla vocalità della cantautrice, il disco parte dal cantautorato pop e si sviluppa attraverso elementi che vanno dalla musica popolare, il genere musicale nel quale Daniela ha mosso i suoi primi passi, fino a inserti di stampo medievale. “Frammenti a colori” è composto da 11 inediti e da una cover: “Insieme” di Battisti-Mogol, resa celebre da Mina. A dare un importante contributo al disco sono stati l’arrangiatore e compositore Alessandro Galdieri e la cantante Valentina Schiavo, che insieme danno vita al progetto musicale degli In The Loop. «Il maestro Lorenzo Maffia (con il quale ho avuto il piacere di realizzare i miei primi inediti) – spiega Daniela Vicale – , un giorno mi presentò due professionisti (oggi grandi amici): il polistrumentista Alessandro Galdieri e la bravissima Valentina Schiavo. Avevo bisogno di un bravo arrangiatore, uno che lavorasse ai miei brani e che curasse ogni dettaglio dell’album. Infatti, ai miei sette inediti, sono stati aggiunti altri tre brani scritti proprio dal duo Galdieri/Schiavo, mentre il testo dell’ultimo singolo, “A schermo spento”, è opera di una mia carissima amica artista, Monia Ridolfi, con la quale, anni fa, ho condiviso una delle mie più belle esperienze canore. Le registrazioni sono state curate sempre da Alessandro Galdieri mentre, per la fase di mixing e mastering, bisogna ringraziare l’amico Romolo D’Amaro». A sostenere Daniela Vicale nel suo progetto musicale anche il fratello Vincenzo, attore-cantante e amante della buona musica, che spesso l’ha aiutata nella realizzazione dei testi delle canzoni. «Una notte nasceva una melodia – spiega la cantautrice -, dopo qualche giorno il testo, spesso aiutata da mio fratello Vincenzo, anche lui un artista a tutto tondo. Quando gli ho proposto il progetto, non ha esitato un solo istante nel voler condividere con me questa bellissima avventura». Storia diversa invece per l’ultimo brano nato per l’album: “La ballata delle malelingue”, «una di quelle canzoni nate in collaborazione con Alessandro. Gli inviai il testo e lui, velocissimo, la sera stessa aveva già creato la melodia». La copertina dell’album, ideata da Valentina Schiavo, mostra degli origami e in particolare quello che rappresenta la gru, scelto da Daniela perché in Giappone viene regalato per augurare salute, felicità, benessere e prosperità. «Questo bel messaggio mi è piaciuto da subito – conclude la cantautrice -. Sono tutte di colore diverso e Valentina Schiavo, realizzatrice del progetto grafico, armata di tanta pazienza li ha realizzati, per me, uno ad uno».