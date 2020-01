Musica – Dutty Beagle in concerto a Palinuro (SA)

Quello di Dutty Beagle è un nome ultraconosciuto agli amanti della musica reggae e ragamuffin. Originario di Marina di Camerota, Dutty Beagle è lo pseudonimo dietro cui si cela l’istrionico musicista Antonio Cusati. Beagle inizia a formarsi, a soli 14 anni, frequentando le dancehall reggae della Old Nine On Fire Crew, improvvisando sulle riddim reggae. Da lì alla pubblicazione di lavori in studio il passo è breve: dopo due primi EP di formazione (“Musica ca tras” e “Cilentoland”, targati Cilento Rootz) realizza il suo primo album da solista, “Repubblica delle cucozz”. A “Repubblica delle cucozz” segue la pubblicazione dell’album “La campagna del rumore”, lanciato dal coinvolgente singolo “Aperisushi”. Accompagnato da Davide Palmentiero (chitarre e elettronica) Dutty Beagle porterà la sua musica, in chiave acustica, presso la vineria Hope di Palinuro, venerdì 10 gennaio.