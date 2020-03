Musica- “A casa puoi fare tante cose”, il nuovo brano di Adriani

Dopo i toni più cupi e seri del suo ultimo lavoro in studio, “È in arrivo la tempesta”, Martino Adriani ritrova il suo vecchio spirito ironico e dissacrante per portare un po’ di allegria ai suoi fan con un brano che sdrammatizza sulla situazione di quarantena in cui stiamo vivendo: “A casa puoi fare tante cose”. Il cantautore di origini cilentane, e precisamente di Abatemarco, ha infatti rilasciato sui social un video live improvvisato, registrato con il cellulare, in cui canta questa sua nuova canzone, un brano inedito che vuole essere anche un appello a tutti, per contrastare il dilagare del coronavirus. “A casa puoi fare tante cose” invita, per l’appunto, a non rischiare di uscire, e di godersi le grandi e piccole gioie che le quattro mura possono regalarci. Il tutto, caratterizzato dall’ironia e dalla comicità a cui Adriani ci aveva abituato nei suoi primi due album. Il brano si conclude con una speranza: andrà tutto bene! «Avevo voglia di scrivere una canzone che raccontasse questo assurdo periodo, ma le parole giuste stentavano a venir fuori. Poi, ieri sera, è spuntata fuori la penna del “vecchio Martino Adriani”, quella dei miei vecchi lavori, “Non date retta a me” e “Agrodolce”, quella dei racconti tra il serio e il faceto, quella che amava esorcizzare le paure e le inquietudini con ironia e spirito. È tornata questa vecchia penna per provare a regalare un po’ di leggerezza in un momento così ostico e delicato per tutti noi, ma dal quale, amici miei, di certo ci rialzeremo! Questa canzone vuole essere un appello, già ripetuto e straripetuto da tanti: stiamo a casa! D’altronde, stare a casa è bello: la casa è un mondo meraviglioso, dove poter fare un’infinità di cose. Dai, non ditemi che è così dura passare qualche settimana a casa!».