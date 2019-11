Muro Lucano (PZ), il 19 la presentazione del progetto per costruire una Smart City

Il 19 novembre, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Muro Lucano, sarà presentato il progetto denominato “Muro Lucano Smart City”, un primo passo per rendere Muro Lucano la prima città intelligente della Basilicata. Il progetto prevede un piano di interventi legati in primis alla mobilità innovativa, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. La moderna idea di città intelligente, alla quale stiamo puntando, rappresenta un insieme di strategie che mirano all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi pubblici, della mobilità, dell’ambiente e dell’efficienza energetica, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il primo intervento proposto, che presenteremo proprio nella giornata, denominato “GeoBUS” è un servizio per la georeferenziazione degli autobus scolastici che fornirà in tempo reale la posizione dei mezzi all’interno della città, ottimizzando tempi e costi di pianificazione e gestione ed in particolar modo garantirà maggiore sicurezza ed efficienza alle famiglie che verranno avvisate in maniera automatica dal sistema quando i propri bimbi potranno uscire su strada per prendere il bus. Un modo nuovo di concepire e organizzare la mobilità scolastica, con importanti implicazioni sociali e culturali utili per rispondere ai nuovi bisogni che vogliono soddisfare le esigenze moderne di trasporto scolastico, con la consapevolezza che il concetto di smart city potrebbe essere la chiave di svolta per le aree interne, martedì 19 novembre, lanceremo questa sfida tecnologica a tutta la Basilicata.