Muore a 27 anni a Poderia, frazione del comune di Celle di Bulgheria

E’ morta quasi sicuramente folgorata da una scarica elettrica mentre stava facendo la doccia la 27enne Francesca Maione. La tragedia è accaduta ieri sera a Poderia, frazione del comune di Celle di Bulgheria. La ragazza era appena rientrata a casa. Aveva iniziato a fare la doccia da qualche minuto quando improvvisamente in casa c’è stato un black out. I genitori sono andati in bagno ed hanno trovato la ragazza riversa a terra nel box della doccia.

Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro che hanno dovuto mettere in sicurezza la casa. A terra in bagno c’era tanta acqua. È stato necessario lavorare senza corrente per recuperare il corpo della giovane ma per lei non c’era più nulla da fare. La 27enne è morta sul colpo. Sul posto i carabinieri di Sapri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. L’ipotesi più probabile è che la ragazza sia morta per una scarica elettrica arrivata dal braccetto della doccia. Da capire cosa abbia fatto da conduttore. Si ipotizza anche un problema nella messa a terra dell’abitazione perché, se avesse funzionato bene, avrebbe potuto evitare la tragedia e salvare la vita alla ragazza. Il corpo della giovane è stato trasferito alla sala mortuaria dell’ospedale Immacolata di Sapri dove questa mattina il medico legale Adamo Maiese eseguirà l’esame esterno. Francesca era molto conosciuta a Celle di Bulgheria. In estate lavorava nelle strutture turistiche della vicina Palinuro mentre nei mesi invernali faceva lavori saltuari anche a Sapri. Avrebbe compiuto 28 anni ad agosto. Alla famiglia le parole di vicinanza e di cordoglio del sindaco Gino Marotta.