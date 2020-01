Motori – La Toyota Corolla mantiene il primato di auto più venduta al mondo

Berline, pickup e suv. I modelli record del 2019 hanno tutte le architetture possibili. Secondo i dati di Focus2Move la Toyota Corolla mantiene il primato di auto più venduta al mondo con 1.236.545 unità immatricolate da gennaio a dicembre scorso, in crescita rispetto al 2018 del 6,8%. Un successo ottenuto anche grazie all’uscita del nuovo modello che ha debuttato lo scorso anno segnando la dodicesima generazione della berlina giapponese (che sta per raggiungere il traguardo di 50milioni di esemplari venduti dal 1966). Il resto del podio Secondo posto per la Ford F-150 con 1.070.234 esemplari, consegnati prevalentemente negli Stati Uniti, anche se in calo dell’1,1% rispetto alle immatricolazioni del 2018. Il pickup americano mantiene il primato di auto più venduta in Usa da 45 anni e dal 2016 ha la medaglia d’argento per consegne globali. Terzo gradino del podio per la Toyota Rav4, che però non arriva al milione di unità (931.851, per una crescita sostenuta dell’11,7%). Il suv più venduto al mondo ha recuperato dal 2010 ben 14 posizioni. La classifica costruttori Tra i gruppi automobilistici primo posto per Volkswagen con 10.336.495 unità consegnate (-1%). Toyota recupera la seconda posizione e immatricola 9.698.609 veicoli, in aumento del 2,2% con una quota di mercato del 12,4%. Medaglia di bronzo per l’Alleanza Renault-Nissan che, insieme al contributo di Mitsubishi, consegna 9.222.665 (-5,9%), perdendo così il secondo gradino del podio che occupava nel 2018. Ottava posizione per il gruppo Fca: 4.360.186 le vetture vendute per un calo del 3,8% a fronte di una quota di mercato del 5,1%. La fusione con Psa – una volta ultimata tra circa 12-15 mesi – avrà senza dubbio effetti diretti sulla classifica globale. Se fosse stata attiva quest’anno il nuovo gruppo si sarebbe trovato al quinto posto – tra General Motors (7.744.714, -10,7%) e Hyundai-Kia (7.203.538, -1,1%) – con 7.536.659 veicoli targati.