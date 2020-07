Motori – Ecco le 10 auto più economiche del mercato

La pandemia di coronavirus stà mettendo a dura prova i conti di numerose famiglie italiane, comprare un’auto e diventato per molti una impresa onerosa e che richiede di valutare con attenzione i pro e i contro dei vari modelli. Questo considerando anche eventuali sconti sul prezzo di listino fatti direttamente delle Case, oltre agli incentivi governativi e comunali se previsti. In alcuni casi è poi possibile usufruire di comodi finanziamenti per i quali ricordiamo, però, spesso vanno considerate spese accessorie da verificare alla firma dell’atto d’acquisto. Ecco duqnue le 10 vetture più economiche del mercato, spaziando per categoria dalle compatte da città ai crossover, passando per le immortali station wagon. Sapendo bene che mentre andiamo online, nuove iniziative commerciali potrebbero aver stravolto la nostra classifica.

Dacia Sandero Streetway 1.0 Access: 7.900 euro – È in assoluto il modello che ha il listino più economico del mercato con un prezzo nella versione base di 7.900 euro. Essenziale nelle dotazioni, è lunga 4,06 metri ed è equipaggiata con un motore benzina di 1.0 litri da 75 cavalli. Dalla sua un abitacolo, con un bagagliaio della capacità di carico da 350 a 1.200 litri, capace di ospitare comodamente fino a 5 persone. Al momento può essere acquistata usufruendo di una formula di finanziamento che include la manutenzione ordinaria e prevede rate mensili a da 90 euro.

Fiat Panda 1.2 Pop: 8.050 euro – La compatta torinese è proposta con diverse offerte commerciali e usufruendo di un finanziamento dedicato di Fca Bank può essere acquistata a 8.050 euro nella versione entry level 1.2 Pop, spinta da un 1.2 benzina da 69 cavalli. Lunga 3,65 metri propone dietro la carrozzeria un abitacolo molto versatile che le consente di ospitare a bordo fino a 5 persone con un bagagliaio della capacità da 225 a 870 litri. Al momento la Fiat Panda vanta il primato di essere l’auto ibrida più economica del mercato, in vendita a 15.100 euro nella variante 1.0 Hybrid City Cross da 69 cavalli.

Citroën C1 Live VTi: 8.150 euro – L’utilitaria francese è disponibile al momento in promozione a 8.150 euro con un finanziamento, previa rottamazione, che prevede rate mensili da 165 euro e include antifurto IdenticarCode con marchiatura dei cristalli, oltre ad assicurazione furto e incendio UnipolSai. Lunga 3,47 metri, è estremamente maneggevole nella guida ed è l’auto ideale per affrontare quotidianamente il traffico cittadino con un abitacolo per 4 persone e un bagagliaio fino a 780 litri. Impiega un motore 1.0 benzina da 72 cavalli e offre tra gli equipaggiamenti fari diurni anteriori a Led e computer di bordo con indicatore di cambio marcia.

Dacia Logan MCV 1.0 Access: 9.100 euro – La Dacia Logan MCV 1.0 è il modello ideale per chi cerca una vettura molto spaziosa con un prezzo da utilitaria. Si tratta di una station wagon lunga 4,49 metri, che vanta una capacità di carico fino a 1.518 litri. Sviluppata sul pianale della Duster utilizza lo stesso motore a benzina 1.0 da 75 cavalli di quest’ultima con il quale garantisce prestazioni non da record ma negli standard della categoria.

Peugeot 108 1.0 VTi Active: 9.184 euro – La city car del Leone costa nella versione entry level 13.200 euro può però essere acquistata al momento in promozione con finanziamento a 9.184 euro. Tra le vetture più compatte della categoria misura 3,48 metri può ospitare 4 persone ed ha un bagaglio fino a 868 litri. Il suo motore 1.0 benzina da 72 cavalli le permette un consumo medio di 3,7 litri per 100 chilometri a fronte di prestazioni scattanti dovute anche alla massa contenuta.

Suzuki Celerio 1.0 Dualjet Cool: 9.490 euro – La giapponese è offerta in caso di permuta o rottamazione a 9.490 euro. Lunga appena 3,60 metri propone un abitacolo spazioso, omologato per 5 persone, con un bagagliaio fino a 726 litri di capacità. Il motore, 1.0 benzina a 3 cilindri (con due iniettori per cilindro) da 68 cavalli, la rende ideale per affrontare il traffico e capace di un consumo medio limitato a 4 litri per 100 chilometri.

Renault Twingo 1.0 SCe Duel: 9.850 euro – Per avere la Twingo nella versione 1.0 SCe Duel a 9.850 euro, con finanziamento e ritiro di un veicolo usato, bisogna spendere 9.850 euro. La francese racchiude nei suoi 3,61 metri di carrozzeria un abitacolo estremamente spazioso grazie alla soluzione di posizionare il motore benzina 1.0 da 65 cavalli fra le ruote posteriori che le permette anche una estrema agilità nella guida. Tra i punti di forza ha un bagagliaio fino a 980 litri con una soglia estremamente bassa.

Mahindra KUV100 K6 NXT: 9.990 euro – Proposto in promozione a 9.990 euro con formula di finanziamento, si tratta di un crossover compatto lungo 3,70 metri dotato di un abitacolo tagliato per ospitare 5 persone con un bagagliaio della capacità da 243 a 473 litri. L’altezza da terra di 17 centimetri, gli consente di marciare anche su fondi sconnessi, contando per farlo su un motore a benzina 1.2 da 87 cavalli.

Kia Picanto 1.0 Urban: 10.350 euro – La piccola coreana può essere acquistata al momento beneficiando di una promozione, con permuta o rottamazione e pagamento rateale, che prevede un prezzo ridotto da 12.350 euro a 10.350 euro per la versione 1.0 Urban. Lunga 3,60 metri, è l’auto ideale per chi desidera una city car con una estetica un po’ fuori dalla norma. Può accogliere a bordo fino a 5 persone ed ha un vano di carico che va da 255 a 1.010 litri. Il motore, 1.0 benzina da 66 cavalli, ne fa un’auto adatta all’impiego quotidiano nel traffico con un consumo medio di carburante intorno ai 3.9 litri per 100 chilometri.

Toyota Aygo: 10.550 euro – Tra i modelli più apprezzati nel segmento delle city car, la giapponese costa nella versione Connect 1.0 x-play, in promozione con rottamazione e finanziamento, 10.550 euro. Lunga 3,46 metri ha un abitacolo per 4 persone con un bagagliaio della fino a 754 litri ed è equipaggiata con un motore benzina 1.0 da 72 cavalli. Di serie prevede un ricco equipaggiamento comprensivo di numerosi sistemi di sicurezza, tra i quali l’avviso superamento della corsia, oltre un impianto audio con radio digitale e connessione Bluetooth.