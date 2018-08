Motori – Arriva il nuovo veicolo multispazio Rifter Peugeot

Peugeot presenta il nuovo veicolo multispazio Rifter. Il nuovo veicolo rappresenta per la Casa del Leone un modello molto innovativo, per il quale è stato ideato anche un nuovo nome, Rifter. Questo a significare che si tratta di un veicolo totalmente nuovo che permette di ampliare ulteriormente il raggio di azione di un mezzo che di base ha le caratteristiche di un multispazio e che permette di fare ben altro. Va ad inserirsi all’interno del mercato dei veicoli che fanno dello spazio e della versatilità due degli elementi caratterizzanti, ma con una declinazione verso il mondo dei SUV davvero distintiva, unica nel suo genere. Un veicolo in grado di attrarre anche i Clienti che cercano quindi un mezzo con cui vivere le avventure quotidiane.

Il nuovo Peugeot Rifter si presenta al pubblico con una forma decisamente innovativa, un design che va ben oltre ciò che ci si aspetta da un veicolo multispazio. Lo stile riesce a coniugare robustezza ed eleganza, senza dimenticare i codici stilistici tipici del mondo Peugeot. Ma si va oltre. A questi elementi, si aggiunge lo stile da SUV, categoria di veicoli verso i quali il nuovo modello della casa strizza fortemente l’occhio. Esteticamente, sì, ma anche sotto pelle, grazie a dotazioni tecnologiche proprie di questa categoria di veicoli. La sfida di Nuovo Peugeot Rifter è proporre un veicolo che attrae per lo stile da SUV, ma che conserva le caratteristiche essenziali di volume, robustezza, modularità e compattezza di un veicolo multispazio. Le proporzioni dei volumi della carrozzeria sono state accuratamente studiate per conferire una grande presenza su strada, ma senza appesantire la linea. Un veicolo riconoscibile grazie ad un frontale forte e di impatto, con elementi stilistici tipicamente da SUV, cui, come detto, si ispira fortemente. Una personalità che si impone in mezzo al traffico. L’appartenenza di Rifter alla famiglia di autovetture #Peugeot è inequivocabile. Il frontalesfoggia il Leone al centro della calandra verticale, caratteristica degli ultimi modelli della gamma. Il suo sguardo felino si fregia di una firma luminosa a LED, al centro dei proiettori. Il paraurti anteriore contribuisce poi a dichiarare la vocazione da SUV di questo nuovo modello grazie a forme possenti. Uno stile che si integra e si fonde perfettamente con il resto del design dell’auto.