Motomondiale, doppio appuntamento a Misano

Doppio appuntamento per la MotoGp, a settembre, a Misano Adriatico sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. A fianco del tradizionale Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, confermato anche quest’anno, nasce infatti il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini, per nove giorni all’insegna della velocità sulle due ruote. La prima gara è in programma il secondo fine settimana di settembre, nel week end dell’11-13 settembre, e subito dopo, in quello del 18-20 settembre, debutterà il nuovo Gran Premio. Il calendario prevede altri 11 appuntamenti: Jerez (Spagna) il 19 e il 26 luglio, Brno (Repubblica Ceca), Zelweg (Austria) il 16 e il 23 agosto, Montmelo (Spagna) il 27 settembre, Le Mans (Francia) l’11 ottobre, Aragon (Spagna) il 18 e il 25 ottobre e Valencia (Spagna) l’8 e il 15 novembre).