Moto contro auto parcheggiate a Bonito (AV), muore 27enne

Ancora un mortale incidente stradale in provincia di Avellino: la scorsa notte ha perso la vita un giovane motociclista. La vittima, 27 anni originario di Mirabella Eclano (Avellino), alla guida della sua Suzuki stava facendo ritorno a casa quando nel centro abitato di Bonito (Avellino) ha perso il controllo del mezzo ed ha impattato le auto parcheggiate in via Roma. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso. E’ il terzo incidente mortale in venti giorni che coinvolge un centauro. Il 24 maggio scorso a Montella (Avellino) aveva perso la vita una giovane di 27 anni, mentre domenica scorsa un 47enne napoletano diretto ad un raduno motociclistico non aveva avuto scampo dopo l’impatto con il muro di contenimento della carreggiata.