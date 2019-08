Mostre – In Cina “Paestum a city of the ancient Mediterranean”

Un’estate di mostre italiane in Cina. Mentre a Guangzhou, con “Italia: la bellezza della conoscenza”, è in corso una mostra che presenta visioni del futuro, a Shenzhen si viaggia nel passato con una mostra dedicata a Paestum: “Paestum: A City of the Ancient Mediterranean”. L’esposizione presenta 134 manufatti provenienti dal Parco archeologico di Paestum, tra cui murali, statue, componenti architettonici, ceramiche dipinte e bronzi. Manufatti che riflettono la storia sociale della città tra il VI e il III secolo a.C. ed evidenziano uno sviluppo senza precedenti dell’arte in un contesto di integrazione multiculturale. “Obiettivo della mostra è anche evidenziare come cultura archeologica e conservazione del patrimonio paesaggistico possano essere realizzate nel contesto di cambiamenti dell’assetto urbano e dello scenario naturale”. Sarà possibile visitare la mostra fino al 13 ottobre presso il Nanshan Museum di Shenzhen. Lo fa sapere il Consolato d’Italia a Guangzhou (Canton).